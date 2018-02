Donna ricoverata per meningite al Garibaldi: attivata la profilassi necessaria

Una donna di 57 anni, della provincia etnea, è ricoverata nell'ospedale Garibaldi di Catania per meningite. La paziente era stata ricoverata per un'otite. E' stata già attivata la profilassi necessaria. Il caso è stato trattato nell'Unità di Biocontenimento diretto dal dottor Sergio Pintaudi per essere successivamente trasferito al reparto di malattie infettive del presidio ospedaliero di Nesima diretto dal Prof. Bruno Cacopardo.

"L'Unità di Biocontenimento, la prima istituita nei Pronto Soccorso della Regione - spiega Giorgio Santonocito, commissario dell'ospedale - ci ha consentito quest'anno di isolare prontamente tutti i casi sospetti di malattie infettivo-diffusive consentendo il regolare andamento del Pronto soccorso generale".

"Abbiamo deciso di implementare il settore della infettivologia di Pronto Soccorso da quando abbiamo notato una recrudescenza delle malattie infettivo-diffusive, e per questo oggi l'Ospedale Garibaldi è Centro Regionale di Riferimento per il biocontenimento - ha spiegato Pintaudi - con l'assessore alla sanità Ruggero Razza abbiamo concordato ed elaborato con tutte le Aziende ospedaliere e con l'Asp, un sistema metropolitano capace di fare fronte alle esigenze che ogni anno, sotto varie forme infettive, impegnano i nostri pronto soccorso".