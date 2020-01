"Meraviglie" di Alberto Angela dedica una puntata all'Etna

Il popolare presentatore televisivo della Rai, Alberto Angela, dedicherà un'altra puntata del suo programma "Meraviglie" alla provincia di Catania. Sarà l'Etna, con i suoi emozionanti paesaggi, la protagonista del programma di Rai Uno in onda sabato 25 gennaio alle ore 21 e 25. "Non posso che ringraziare Alberto Angela - ha dichiarato il sindaco della città di Catania, Salvo Poglise - per la straordinaria vetrina che ha regalato alla nostra terra, permettendo a tutta Italia di scoprirne l'infinita bellezza".