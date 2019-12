Aci Castello, mercatini di Natale e presepe al castello normanno

Anche Aci Castello si prepara a celebrare il Natale, con i mercatini di natale "by Pop Up" in piazza Castello, i laboratori artistici per i bambini e i balli di gruppo animati da Sicilyinswing. Al castello normanno è stato inaugurato il presepe artistico meccanizzato di Francesco Salanitri, aperto al pubblico fino alle fine delle festività natalizie. Un altro presepe suggestivo è stato realizzato all’interno del bastioncello di Aci Trezza, la storica torretta del ‘600 edificata sopra una base di età bizantina. E ancora, un’altra rappresentazione della nascita di Cristo è stata allestita a Ficarazzi presso la scalinata Duca di Furnari.

"Il Natale è il periodo più bello dell’anno e noi abbiamo voluto renderlo veramente speciale prevedendo un ricco programma di eventi e tanti allestimenti nelle piazze più importanti e in via Savoia – ha affermato il sindaco Carmelo Scandurra – abbiamo voluto rispettare le tradizioni con i presepi aperti al pubblico per tutte le festività e al contempo risaltare i luoghi storici del nostro Comune. L’impegno profuso dal nostro assessore allo spettacolo Melina Fragalà è stato enorme".

"Stamattina vedere tutte le persone in piazza castello che ballavano a ritmo di swing, è stata per me una gioia infinita – ha dichiarato la Fragalà - questo è stimolo per fare sempre di più e meglio". L’assessore allo spettacolo ha voluto ricordare che ci saranno gli artisti di strada e che ancora al Castello Normanno si esibiranno gli zampognari e sarà allestita la casa di Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini.