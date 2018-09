Un nuovo mercatino biologico in piazza Michelangelo

Il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo hanno aperto ufficialmente il mercatino all’aperto, con prodotti biologici naturali e a chilometro zero che ogni venerdì si svolgerà a piazza Michelangelo. L’iniziativa rientra nell’ambito di un piano di sviluppo dei mercatini dei prodotti naturali promosso dall’associazione Terre dell’Etna e da Federconsumatori Catania che coinvolge, da mercoledì a domenica, in collaborazione con le locali amministrazioni, oltre al capoluogo, i comuni di Tremestieri Etneo, Gravina di Catania e San Gregorio. “Accogliamo con piacere lo svolgimento di questa nuova iniziativa settimanale in piazza Michelangelo -ha detto il sindaco Salvo Pogliese incontrando operatori commerciali e acquirenti- perché questi segmenti di mercato favoriscono una sana alimentazione e la valorizzazione dei prodotti artigianali e agricoli della nostra terra. Ormai –ha aggiunto Pogliese- questo mercatini bio sono una vera e propria rete che va sostenuta e incoraggiata perché promuove quei piccoli agricoltori che producono prodotti di qualità che vanno garantiti anche a livello commerciale”.