Mercatino delle pulci, gli operatori chiedono di tornare al porto

I venditori del mercatino domenicale delle pulci non sono affatto entusiasti della nuova collocazione individuata dal Comune di Catania nel parcheggio di via Ventimiglia. Il numero di bancarelle nelle ultime tre settimane è calato, così come gli incassi e le presenze. "Siamo collocati in una zona non idonea alla vendita di oggetti d'antiquariato. Questa parte di via Ventimiglia - spiega Enrico Cantone, commerciante d'antiquariato- è fuori dalle rotte abituali delle famiglie e dei turisti e le vendite ne risentono. Io faccio questo lavoro un po' per passione, vendendo oggettistica d'epoca in maniera occasionale, ma mi rendo conto che anche i colleghi accusano il colpo. L'area è stata pulita grossolanamente: presenta un fondo in terra battuta e non è possibile segnare neanche gli stalli a terra. Siamo arrivati alla terza settimana ed il numero degli operatori si è ridotto notevolmente. La collocazione che noi preferivamo era quella del porto, abbastanza centrale e visibile ai turisti. Abbiamo più volte sollecitato l'assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, ma non si è potuto trovare fino ad ora una soluzione migliore per collocare 130 bancarelle. Il porto è stato lasciato senza una precisa motivazione, individuando semplicemente un luogo diverso per ripartire nella fase 3".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.