Coldiretti porta il mercato coperto di "Campagna Amica" in via Crispi

A Catania domenica 2 febbraio, alle 11 sarà inaugurato il mercato campagna amica al coperto. In via Francesco Crispi 264 ci sarà uno spazio per la spesa a chilometro zero con le specialità della provincia. Oltre alle degustazioni, tante le iniziative preparate già dal mattino a cominciare dallo show cooking con i prodotti etnei colorati a cura dell’agrichef Ciro Princiotta. Dalle salse a base di arance rosse, agli avocado ripieni di agrumi e pistacchi di Bronte, al cavolfiore viola e tanti altri prodotti.

Ci sarà anche il mandorlo già fiorito per mostrare gli effetti dei cambiamenti climatici, e un ampio spazio sarà dedicato anche al cibo della tradizionale festa di Sant’Agata. Il mercato "Campagna Amica" si trova a poca distanza da piazza Verga dove ogni domenica si svolge quello all’aperto. In via Crispi un’ampia location per offrire ancora più scelta ai consumatori che preferiscono conoscere la provenienza di ciò che acquistano direttamente dagli agricoltori. Il mercato sarà aperto il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 14.