Mercato di Picanello, Italia Viva: "Troppi abusivi! L'amministrazione tuteli commercianti in regola"

Nuova fase, vecchi problemi. In una nota i consiglieri di Italia Viva Giuseppe Gelsomino e Francesca Ricotta hanno denunciato l'abusivismo nel mercato rionale di Picanello e hanno chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale, nello specifico dell'assessore Alessandro Porto che ha la delega alla polizia locale.

"Stanno per andare vanificati tutti gli sforzi fatti dai catanesi nella fase 1 del lockdown - dicono i consiglieri - e dagli operatori autorizzati che si sono tassati per far ripartire i mercati rionali e per far rispettare tutte le norme da decreto. Questa mattina tali lavoratori si vedono invasi da decine di abusivi , che non tengono conto di nessuna distanza di sicurezza né tanto meno del protocollo imposto dal decreto. Risulta clamorosamente assente la polizia municipale, è impensabile che solo dopo pochi giorni dalla fase due, non sia stato fatto un piano per salvaguardare quei lavoratori che pagano il suolo pubblico e che vogliono il rispetto massimo delle regole". Così gli esponenti di Italia Viva hanno chiesto un serrato controllo all'amministrazione.