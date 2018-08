Controlli della finanza contro la vendita di merce contraffatta

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione estiva dell’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa, hanno eseguito dei controlli in diverse aree del capoluogo etneo e nel comune di Misterbianco, sequestrando oltre 81 mila articoli contraffatti e mille cd pirata. A Catania i finanzieri hanno sequestrato ad un cittadino senegalese, provvisto di regolare permesso di soggiorno, 83 borse contraffatte riproducenti i marchi registrati di note griffe di moda quali Gucci, Chanel, Prada e O bag. Il venditore ambulante è stato denunciato sia per la detenzione ai fini di commercio di prodotti contraffatti che per il reato di ricettazione. Inoltre, nella zona industriale di Catania, all’esito del controllo di un’area di deposito merci per conto terzi gestita da cittadini cinesi, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro numerosi scatoloni con all’interno oltre 81 mila prodotti contraffatti.