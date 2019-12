Merce rubata in vendita al "mercatino delle pulci": un denunciato per ricettazione

Nella mattinata di ieri personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione T.M., soggetto con precedenti di polizia specifici. A seguito di una segnalazione giunta presso la sala operativa della questura, si è appurato che l’uomo aveva messo in vendita sulla propria bancarella nel “mercatino delle pulci” che si svolge ogni domenica mattina in via Forcile, vasi e soprammobili in stile cloisonnè, rubati alcuni mesi fa dal deposito di un commerciante che ne aveva formalizzato la denuncia di furto. La refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario.