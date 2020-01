Vertenza Meridi, conclusa l'udienza: Tribunale si riserva sulla decisione

Si è conclusa, davanti al Tribunale del capoluogo etneo, l'udienza sulla richiesta della Meridi, azienda dell'ex patron del Calcio Catania Antonino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forte in Sicilia con oltre 500 dipendenti, per avere accesso all'amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi. La Procura si è opposta e i legali dei creditori si sono associati alla richiesta. Il Tribunale si è riservato di decidere nei prossimi giorni. Il provvedimento dovrebbe arrivare entro una settimana.