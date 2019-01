Messa in sicurezza della chiesa del Carmelo di Pennisi dopo il terremoto

Proseguono le operazioni per la messa in sicurezza e per la protezione dagli agenti atmosferici della chiesa del Carmelo di Pennisi. Questi interventi sono di fondamentale importanza per la conservazione dei beni danneggiati dal sisma del 26 dicembre, in attesa che vengano progettati e attuati i lavori di ripristino definitivo dell'immobile.

I vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per la costruzione della copertura provvisionale del campanile della chiesa. La struttura, realizzata con tubi innocenti, viene assemblata a terra per poi essere sollevata con l'ausilio di una autogrù e posizionata sulle strutture rimanenti del campanile. Si sta realizzando una sorta di "vestito su misura" che avrà il compito di proteggere il campanile e la stessa chiesa dalle intemperie.