Un messaggio vocale nella chat sbagliata, Giovanni Grasso verso l'espulsione dal M5s

Giovanni Grasso, consigliere comunale di Catania e candidato a sindaco per il M5s alle precedenti elezioni amministrative, sarebbe stato messo alla porta dalla compagine grillina. Il condizionale è d'obbligo anche se la conferma arriva da fonti interne al movimento contattate da CataniaToday.

La causa di tutto sarebbe il contenuto di una nota vocale inviata da Grasso per errore nella chat degli attivisti di via Filocomo, sede ufficiale del M5S di Catania, ma che evidentemente era destinata a qualcun'altro. Secondo le indiscrezioni trapelate, Grasso nella nota vocale avrebbe esternato le sue valutazioni critiche nei confronti di alcuni compagni di viaggio in Consiglio comunale. Tutta la faccenda sarà spiegata e chiarita in una conferenza stampa che dovrebbe tenersi i prossimi giorni.

Giovanni Grasso potrebbe essere epurato con l'accusa di "intelligenza con il nemico", anche se non si esclude che il contenuto della nota possa contenere elementi offensivi che potrebbero essere oggetto di azione legale da parte dei soggetti interessati.