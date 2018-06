Ancora piogge e temporali, ma il cielo sereno è dietro l'angolo

Continua la parentesi di autunno sul catanese, interessate in queste ore da intense precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per tutta la giornata di lunedì 25 giugno si avrà un quadro metereologico decisamente anomalo per il periodo: temperature comprese tra i 21 ed i 24 gradi nel capoluogo etneo e possibilità di precipitazioni fino alle ore 17, con qualche schiarita pomeridiana. Sull'Etna è perfino tornata la neve. Migliora il tempo a partire da martedì. Il cielo dovrebbe definitivamente schiarirsi e la colonnina di mercurio ritornerà a valori compresi tra i 20 ed i 30 gradi.