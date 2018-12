Meteo: ultimo dell'anno con neve e gelo, giorno 1 col sole

Nelle prossime ore si prevedono precipitazioni locali sul territorio catanese, con l'arrivo delle prime significative nevicate sull'Etna, anche a bassa quota. I pochi centimetri attesi sul vulcano non saranno comunque sufficienti per una veloce apertura degli impianti di risalita, a meno che non perduri una situzione di maltempo. Nella giornata di martedì 1 gennaio è atteso nuovamente il sole. La polstrada ricorda l'obbligo di catene a bordo nelle aree montane. Si raccomanda di non avventurarsi nelle ore notturne o se sprovvisti di adeguato equipaggiamento.