Lungomare Fest, domenica 14 aprile Metro aperta fino alle ore 21

Rispondendo alle sollecitazioni del sindaco Salvo Pogliese, il direttore della Fce Salvatore Fiore ha comunicato al primo cittadino che per l’appuntamento di domenica prossima con gli eventi del Lungomare Fest, la metropolitana sarà aperta dalle ore 9 fino alle 21,00, ultima in corsa in partenza dalla stazione Stesicoro.

Il sindaco Pogliese, inoltre, ha ricevuto rassicurazioni che la Metro effettuerà le corse dei treni anche per le successive edizioni del Lungomare Fest e per le altre manifestazioni in programma che richiamano un gran numero di partecipanti.

"Ho riferito ai vertici della Fce -ha aggiunto Salvo Pogliese- che pur apprezzando molto questa importante disponibilità, la considero solo un primo passo perchè ormai è irrinunciabile che la metropolitana funzioni stabilmente tutte le domeniche, al servizio dei cittadini. E poichè conosco la competenza e la professionalità degli direttore generale Salvo Fiore e del direttore d’esercizio Nello Gentile, sono fiducioso che ciò avverrà in tempi brevi, compatibilmente alle risorse tecniche aziendali e alle conseguenti difficoltà che mi auguro quanto prima vengano superate”.