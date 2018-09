Metro Misterbianco, sale su una gru e minaccia di buttarsi

Un uomo è salito in cima alla gru presente in un cantiere della fermata metro di Misterbianco e minaccia di gettarsi giù. Non si conoscono ancora i motivi che lo hanno spinto a fare questo gesto. Sul posto sono presenti i carabinieri che hanno transennato la zona e i vigili del fuoco. In aggiornamento