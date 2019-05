Metropolitana aperta in occasione della partita Catania-Trapani

Il sindaco Salvo Pogliese ha chiesto e ottenuto dai vertici dirigenziali della FCE, che mercoledì sera la Metro rimanga aperta fino alle ore 23,30, partenza dell’ultima corsa da piazza Stesicoro. L’obiettivo è quello di favorire un deflusso più ordinato, anche in uscita, dallo Stadio Massimino del numeroso pubblico previsto per l’andata di play off di serie C, utilizzando le fermate Metro di San Nullo o Milo visto che quella di Cibali non è ancora pronta.