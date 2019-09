La metropolitana di Catania sarà aperta tutti i giorni fino alle 22

A partire dal prossimo 22 settembre la metropolitana di Catania sarà in servizio tutti i giorni, domeniche incluse, dal lunedì al sabato dalle 6:40 alle 22 e la domenica dalle 8:30 alle 22. Inoltre, per festeggiare insieme e per chiudere alla grande la 18a edizione della Settimana Europea della Mobilità, domenica 22 la metro di Catania sarà gratuita per l’intera giornata.