Prolungata l'apertura della metro per la partita Catania-Trapani

In occasione della partita in casa del Calcio Catania con il Trapani, in programma alle 20 e 30 di oggi, 29 maggio, la metropolitana di Catania prolungherà il servizio serale. Le ultime corse della metro avranno i seguenti orari: ultima corsa da Nesima alle 23 e 30, ultima corsa dalla fermata Stesicoro alle 23 e 50. Fce consiglia di utilizzare i propri mezzi per raggiungere la curva Nord e la tribuna A e per arrivare alla curva sud e alla tribuna B.

