Metropolitana, iniziano i lavori in via Plebiscito

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’apertura equilibratrice (pozzo d’aria con la funzione di attenuazione degli effetti aerodinamici dovuti al transito dei convogli della metropolitana) in via Plebiscito in prossimità di via Mavilla. Gli interventi saranno eseguiti in prevalenza all’interno del marciapiede o interesseranno una minima parte della sede stradale. I lavori proseguiranno fino al 30 Settembre.