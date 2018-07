Metropolitana di Catania: nuovi orari del sabato sera estate 2018

In programma lavori di automazione e innovazione dei treni e della linea, al termine dei quali sarà possibile estendere ed ampliare l’attuale programma di trasporto sulla rete metropolitana. E' quanto comunicato dalla Ferrovia Circumetnea.

Da sabato 7 luglio e per tutto il periodo estivo, il servizio sulla tratta Metropolitana Stesicoro – Nesima nelle giornate di sabato si concluderà alle 21:25, come nei restanti giorni feriali dal lunedì al venerdì, con ultima corsa in partenza da Stesicoro alle 21:10 e ultima corsa in partenza da Nesima alle 20:45.