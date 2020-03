Torna in città "M'illumino di meno" in programma il 6 marzo

Il Comune di Catania aderisce anche quest'anno all’iniziativa “M’illumino di meno”, campagna nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il risparmio energetico e stili di vita sostenibili, ideata da “Caterpillar”, trasmissione radiofonica di Rai-Radio 2”. Venerdì 6 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.30 le luci si spegneranno simbolicamente su piazza Università, piazza Duomo e la facciata di Palazzo degli Elefanti. L’evento giunto alla 16 esima edizione, diventa anche l’occasione per riscoprire la città con percorsi guidati sia a piedi che in bicicletta con partenza da piazza Duomo. Proprio in piazza Duomo sarà collocato un cubo, ideato dal liceo artistico Emilio Greco che durante lo spegnimento delle luci, proietterà frasi famose.

Questa edizione della manifestazione è dedicata agli alberi, alle piante e al verde intorno a noi. Le associazioni “Siciliantica”, “Cai”, “Etna e Dintorni” e “Etna Viva in Bici” hanno deciso di donare una pianta del valore di circa 100 euro che, con l’ausilio delle maestranze comunali, sarà messa a dimora il 6 Marzo alle ore 10 nell’aiuola a nastro di Palazzo Malerba.