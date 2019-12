"Micro discarica in viale Bolano", la nota del Comitato cittadino Vulcania

"E’ ormai da settimane che il servizio di raccolta dei rifiuti, in Viale Lorenzo Bolano, non funziona come dovrebbe. E tale disservizio non risulta essere nuovo per i residenti del quartiere. Davvero una magra figura per il Comune di Catania, di cui auspichiamo un pronto intervento in questo come in altri casi presenti nel territorio". Con queste parole inizia la nota del comitato cittadino Vulcania che ha raccolto le segnalazioni dei residenti. "Ciò che più rincresce è la presenza da oltre due settimane di rifiuti vari e pericolosi di cui qualche incivile ha pensato bene di disfarsi lasciandoli nella micro discarica creatasi da prima. Le foto sono state scattate dai residenti del Viale, che ci hanno segnalato il caso nella speranza che qualcuno provveda alla rimozione dei rifiuti. Il Comitato Cittadino Vulcania sollecita l'amministrazione comunale eseguire interventi immediati di bonifica, prevenzione e repressione".

La presidente del Comitato, Angela Cerri commenta: “Continua questo comportamento di inciviltà, ogni giorno si fermano diverse auto che abitualmente scaricano i rifiuti in questo tratto del Viale Bolano. Il risultato di ciò è ovviamente il comportamento censurabile di questi cittadini che non rispettano le norme, né l’ambiente né gli altri cittadini. Occorre porre fine a questa situazione. I quartieri, negli ultimi tempi, assistono al proliferare di micro discariche. Tutto ciò è anche dovuto alla totale assenza di controlli da parte degli organi preposti. Il Comitato Cittadino Vulcania sollecita e chiede controlli, serrati e costanti, nei luoghi maggiormente prescelti per lo scarico indiscriminato di rifiuti, con l’obiettivo di identificare e punire i trasgressori nell’interesse della collettività. Inoltre, rassicurare i residenti di Viale Bolano, al ripristino e all’ennesima bonifica della zona deturpata da rifiuti abbandonati dai cittadini incivili.”

