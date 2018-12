Micron chiude i battenti, a casa 245 lavoratori catanesi

La Micron ha formalizzato l'intenzione di abbandonare Catania,mandando a casa 245 lavoratori. Già quattro anni fa era stata aperta una procedura di mobilità per 419 dipendenti. Ora la nuova decisione di porre fine alla vita dello stabilimento arriva come un macigno a ridosso delle festività natalizie. “Micron – racconta Dalia Sortino, della Rsu Uilm – ha indicato un percorso virtuoso, fortemente voluto dal Ministero dello Sviluppo economico, per salvare i lavoratori che potrebbero confluire nella St Microelectronics”. Sarebbero mantenute le retribuzioni attraverso la cessione di contratto, anzianità e condizioni contrattuali alla StM – prosegue la rappresentante Uilm della Rsu – Micron offrirà inoltre a una settantina di persone proposte di riallocazione in un altro sito tra Avezzano, Vimercate, Arzano e Padova e in Europa o incentivi alla mobilità. Il passaggio potrebbe iniziare a febbraio del prossimo anno per concludersi a giugno".