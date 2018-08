Le migliori granite secondo CataniaToday

Quello della granita è un rituale tutto siciliano, principalmente della parte orientale dell'isola. Fino a qualche anno fa, solamente estivo. Adesso, a Catania non teme le stagioni ed è possibile gustarla 12 mesi all'anno. A colazione, pranzo, nel pomeriggio, o a cena, accompagnata con una brioche calda, o come accadeva all’origine, con un fragrante panino appena sfornato. Con i suoi tempi lenti, la qualità e la varietà dei gusti, la granita riflette la cultura e la storia stratificata della nostra Sicilia. A Catania la più gettonata è quella alle mandorle, spesso abbinata a quella al caffè. Vanno molto anche quella al pistacchio di Bronte, al limone, ai gelsi e in genere alla frutta di stagione. Abbiamo deciso di stilare una classifica delle migliori granite.... sempre secondo CataniaToday.

C&G - Cioccolato & Gelato

Noi siamo soliti andare nel locale di piazza Abramo Lincoln che non conosce riposo. D'inverno come d'estate, siete sempre ben accolti dal personale gentile. E qui le abbiamo proprio assaggiate tutte. Dalla granita alla mandorla e al cioccolato, a quella al caffè e alla frutta. Ma la nostra preferita è quella al pistacchio di Bronte per l'utilizzo della materia prima e la consistenza. E' squisita sia gustata da sola che abbinata alla panna, con l’immancabile pistacchio sopra che, oltre a rendere elegante la presentazione della granita, permette di assaporare il gusto del frutto al naturale. Per i più golosi, c'è la granita alla nutella. Più simile al gelato, ma da provare per concedersi un peccato di gola ogni tanto.

(Piazza Abramo Lincoln 21 - Catania)

Nonnangé bakery & coffee

I bambini impazziscono per dondolarsi nelle sue altalene mentre assaporano prelibatezze genuine. E non solo i bambini naturalmente. Qui sembra di trovarsi a casa. Ospitalità e gentilezza. Tanti i gusti da provare, con presentazioni molto curate da 'postare'. Vi consigliamo quella al limone, profumata e dal sapore ottimo... disseta, rinfresca e permette di rimanere leggeri. Se invece non siete amanti del limone, ottime anche quelle alla mandorla e al cioccolato. In arrivo, ci dicono, anche ai fichi e mango. E proveremo anche queste.

(Via Umberto 47- Catania)

Cutilisci

Avete capito bene, oltre al pranzo e alla cena, qui solo d'estate, è possibile gustare una ottima granita artigianale. Nella suggestiva piazzetta di San Giovanni Li Cuti, con vista mare, viene servita la granita di "Duci - La Monofficina", laboratorio di pasticceria artigianale. Prodotti freschi e di indiscussa qualità. Una granita dal sapore ben bilanciato accompagnata da una ottima brioche con tuppo ai 5 cereali. Vi consigliamo mandorla, gelsi e pistacchio. Un po' cara, ma da provare anche con il pane croccante e sempre ai cereali.

(Via San Giovanni Li Cuti 69 - Catania)

Punto

Anche qui la granita è "Duci". Pensato come un 'concept store' al centro di Catania, dall'atmosfera vintage e creativa, qui è possibile fare colazione o prendersi una pausa gustando la granita de "La Monofficina" con un ottimo pane, tagliato a fette e croccante... oltre che con la classica brioche.

( Corso Italia 210 - Catania)

Caffè Europa

Storica caffetteria non delude mai. Superlativa granita alle fragoline di bosco. Ottimi anche i gusti limone e mandorla. Caffè per chi ama il gusto un po' più amaro. Ottima la panna. Brioche che sazia...insomma, dai secoli dei secoli, il Caffè Europa rimane "top".

( Corso Italia, 302 - Catania)

Comis Ice Cafè

Proprio in piazza Teatro Massimo, la nostra preferita è al pistacchio. Consistenza e la cremosità ottime. Buona la materia prima e la sua lavorazione con i granelli di pistacchio da sgranocchiare. Buona anche la brioche, morbida e servita calda. Altri gusti da assaggiare fragola e caffè.

(Piazza Vincenzo Bellini 8 - Catania)

Choco Fusion

Freschezza e cremosità per la granita che viene servita in questo locale. Con una pausa solo il giorno di ferragosto, qui è possibile provare tutti i gusti perchè meritano. Le nostre preferite sono quelle al caffè e alla mandorla tostata. Ma anche i gusti alla frutta, profumati e freschi, meritano un assaggio. La brioche morbida e consistente al tempo stesso, sazia e viene servita calda. Servizio cortese e veloce.

(Viale Vittorio Veneto, 52 Catania)





Nella provincia etnea, ecco dove gustare ottime granite:

Bar La timpa (via Tocco, 37 Santa Maria la Scala) Nel delizioso borgo marinaro di Santa Maria la Scala c'è un piccolo bar che fa anche da trattoria dove il tempo si è fermato. La "zia Tanina", proprietaria del locale insieme al marito, prepara a mano granite incredibilmente buone. E genuine. La frutta si sente eccome e i gusti a disposizione dipendono sempre dalla stagionalità dei prodotti. Vi consigliamo di assaggiare gelsi neri, direttamente dall'orto della famiglia, ma anche mandorla e pesca. Qui le brioche non sempre sono disponibili, anche perchè l'anziana e saggia proprietaria preferisce far gustare ai suoi clienti la granita col pane. Proprio come si faceva una volta.

Bar Alecci(via Antonio Gramsi, 62 Gravina di Catania) Se resistete al caos di una clientela sempre numerosa e al vociare dell'allegro proprietario capace di accogliere i clienti con saluti festosi ad altissimo volume, qui potrete gustare una granita davvero prelibata. Buonissimi i gusti pistacchio, pesca, ma anche l'insolita e dissetante anguria. Da provare!

Caffè Cipriani (piazza Leonardo Vigo, 3 Acireale) Nel cuore del centro storico acese, questo caffè si trova proprio di fronte la splendida chiesa di San Sebastiano e offre granite soprendentemente buone e abbondanti. Provate, se è di stagione, il gusto fichi, ma anche l'originale versione all'arancia merita di essere assaggiata. Fantastiche anche le brioche, sempre calde e fragranti.

Eden Bar (via Provinciale, 89/91 Aci Castello) "Panna sopra e panna sotto?" Ebbene sì, in questo storico bar potrebbero farvi questa proposta "indecente" e farvi gustare una granita al cioccolato o al caffè, chiusa da due strati di panna dolce e soffice. Capitolerete all'istante. Senza pentimenti.

Gran Cafè Solaire(via Provinciale, 81 Aci Trezza) Se avete voglia di assaggiare un gusto particolare, qui trovate una granita al melone cantalupo straordinaria, ma anche ananas per i più curiosi e "alterativi". I gusti tradizionali non tradiscono, il cioccolato e il pistacchio hanno un sapore intenso e deciso. Le brioche si sciolgono in bocca e i pezzetti di frutta fresca rendono il tutto davvero delizioso.

Bar Condorelli(via Dottor Oreste Scionti, 26/28 Acireale) Acireale vanta da sempre un'ottima fama in fatto di granite e in questo bar troverete un ambiente spartano un gusto mandorla tostata con un pizzico di cannella spolverata sopra da leccarsi i baffi. Prezzi davvero convenienti.

