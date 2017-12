Catania è tra le città che hanno accolto più migranti: in un anno oltre 15 mila

Dall'1 gennaio dello scorso anno fino al 31 dicembre sono sbarcati 15.680 migranti al porto di Catania. Il dato è fornito dal Viminale, che ha registrato una diminuizione degli arrivi su scala nazionale: in tutta Italia sono state accolte 119.310 persone, contro i 181.436 del 2016. Il calo più evidente, rispetto allo stesso periodo del 2016, c'è stato negli ultimi sei mesi: 35.556 arrivi a fronte dei 111.214 dell'anno prima (-68 per cento).

Nel solo mese di dicembre è stato del 73 per cento e se si considerano solo i migranti partiti dalla Libia, la maggior parte, si è registrata una flessione del 77 per cento. Nel 2017, riferisce inoltre il Viminale, c'è stato un calo dei dispersi del 38 per cento (2.832 rispetto ai 4.576 del 2016) e del 46 per cento delle vittime recuperate in mare (212, l'anno prima 390). Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Bangladesh, Mali, Eritrea e Sudan: sono soprattutto questi i paesi d'origine di coloro che sono arrivati via mare lo scorso anno. I più numerosi i nigeriani: oltre 18 mila. Poi i guineani (9.693) e ivoriani (9.504). Sempre secondo i dati del Ministero dell'Interno i porti maggiormente interessati dagli sbarchi sono stati Augusta (16.858), Catania (15.680) e Pozzallo (11.707)