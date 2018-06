Migranti, Minniti in città: "Occorre governare i flussi"

"L'immigrazione è un fatto epocale, è una questione che riguarda il mondo, non pensiamo che riguardi soltanto l'Italia. Può essere cancellata? No, la cosa che può fare una grande democrazie è governare i flussi migratori". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante un convegno promosso dall'associazione di magistrati Area Dg a Catania.

"E lo si deve fare - ha aggiunto - in contrapposizione tra istituzioni democratiche, Stati e organizzazioni umanitarie? No. Lo si può fare naturalmente nel rispetto reciproco, anzi sapendo che se vogliamo governare, è meglio trovare un principio in sede di cooperazioni tra Stati nazionali ed organizzazioni non governative. Se vogliamo affrontare grandi fenomeni epocali - ha chiosato Minniti - dobbiamo mettere in campo una strategia complessa e difficile"