Migranti, Nazioni Unite: "Richiesta di aiuto da altri paesi è lecita"

"Siamo preoccupati per quello che è accaduto. L'Italia ha in generale una grande tradizione di rispetto dei diritti umani e di accoglienza, lo ha dimostrato varie volte, e anche di navi che hanno effettuato soccorsi nel Mediterraneo a prescindere dalla tipologia della nave". Lo ha affermato Marco Rotunno, dell'ufficio comunicazione di Unhcr Italia, parlando con i giornalisti a Catania in occasione dello sbarco da nave Diciotti.

"Questa accoglienza verso i porti sicuri - ha aggiunto - ha avuto una lunga tradizione, ora non siamo più in quella fase emergenza e l'accoglienza è ben gestita a livello nazionale e fa sì che dall'arrivo al porto le persone vengano visitate e smistate nei centri accoglienza in tutta Italia. Ovviamente una richiesta di solidarietà ad altri Stati, in questi casi dell'Unione europea, è lecita perché - sottolinea Rotunno - a livello di accoglienza e di richiesta di asilo potrebbero essere più equilibrate per gli altri Stati europei e condivise".