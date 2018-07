Migranti, Open Arms perizia in corso sui telefoni dell'equipaggio

E' in corso a Napoli, perché il perito è campano, la consulenza tecnico legale disposta dalla Procura distrettuale per recuperare i file dei telefonini sequestrati al comandante della nave, Marc Reig Creus, e alla capo missione, Ana Isabel Montes Mier, della Open Arms, indagati per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I loro legali, gli avvocati Rosa Emanuele Lo Faro e Alessandro Gamberini, hanno nominato un tecnico di parte che partecipa a tutte le operazioni con accesso agli atti.

Rigettata la richiesta di rilascio immediato di copie del materiale estratto. "Ci aspettavamo di avere i file contestualmente alla loro estrazione - spiegano i penalisti - e ci era stato detto che avremmo ottenuto copia forense subito, invece oggi la Procura ci nega le copie". L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, e dai sostituti Andrea Bonomo e Fabio Regolo