Zuccaro: "Bisogna eliminare il traffico di migranti verso la Libia"

"Le persone che hanno già realizzato enormi guadagni dal traffico di migranti, attraverso una rete di collusione, riescono a corrompere chi deve vigilare sulle raffinerie libiche e fanno uscire petrolio di contrabbando. Queste persone si stanno spostando e estendono le loro attività illecite ad altri traffici". Lo ha affermato il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro a margine della giornata conclusiva del convegno nazionale su "Le nuove frontiere dell'immigrazione" promosso dall'associazione di magistrati Area Democratica per la Giustizia (Area Dg).

"Hanno sempre più denaro con cui corrompono - ha aggiunto - reclutano sempre più persone, con cui si dotano di armi sempre più micidiali. E riescono a infiltrare nel governo funzionari... Negli ultimi tempi vi sembra che sia rafforzato il governo in carica in Libia o le organizzazioni criminali?".

"Bisogna eliminare il traffico di migranti verso la Libia - ha aggiunto a margine dei lavori il procuratore Zuccaro - e per questo dico che il sistema dei soccorsi in mare, delle Ong, risponde a una logica sbagliata: costringe le persone a consegnarsi nelle mani di criminali. Questo è profondamente sbagliato, non risponde al senso di umanità, né di solidarietà". Per il procuratore di Catania "la coscienza dei Paesi europei su questi fenomeni non può essere a corrente alternata".

"Nessuno - ha osservato - ha protestato quando si è firmato un accordo di pagare la Turchia affinché bloccasse il traffico di migranti. Oggi si protesta perché questi canali di accesso non vengono aperti, e parlo delle Ong, ma, e per questo io parlo di coerenza e non di schizofrenica solidarietà, ci si chiede se la solidarietà non debba iniziare dai Paesi di partenza? Non si può, se si è solidali, consentire che delle persone si debbano consegnare come ostaggi, rischiando la vita. Per questo parlo di schizofrenia. E io temo - ha concluso Zuccaro - che questa schizofrenia sia stata alimentata dal fatto che fino ad adesso l'Italia è stato per lungo tempo un Paese che non ha saputo controllare e gestire il flusso migratorio".