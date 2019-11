Militari di Sigonella e volontari insieme per abbellire il centro Luce

Ieri, sabato 23 novembre, una nutrita delegazione di circa 30 persone tra militari e civili della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella (NAS), appartenenti all'Ospedale Navale e accompagnati dal responsabile relazioni esterne della Nas americana Alberto Lunetta, ha trascorso la mattinata al Punto Luce di Catania per “sporcarsi le mani” con i bambini e le mamme del Centro per riqualificare il cortile e i giardinetti dei locali di Via Sebastiano Catania dove si svolgono tutte le attività. Tutti a lavoro per ripulire, fare giardinaggio, abbellire i muri esterni con piccole decorazioni murarie e infine per un finale e conviviale rinfresco di prodotti tipici siciliani.

"Una mattinata trascorsa in armonia in e per una comunità viva e pulsante a cui i giovanissimi militari a stelle e strisce hanno dato il loro prezioso e generoso sostegno", spiega Agnese Gagliano, responsabile del Punto Luce di Catania e ideatrice dell'iniziativa, che ha accolto calorosamente i volontari americani insieme al suo staff.

Il Punto Luce di Catania è un centro per minori finanziato da Save The Children Italia ubicato nel quartiere di San Giovanni Galermo in cui quotidianamente oltre 70 bambini hanno l’opportunità di praticare attività gratuite culturali, sportive e ricreative.

L'evento, volto alla diffusione del senso civico nel quartiere di San Giovanni Galermo, si inquadra anche nel progetto di prossimità e socializzazione "Community Relations" che i volontari americani svolgono da anni nell'isola per ricambiare l'ospitalità che essa le offre sin dal 1959.