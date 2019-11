Militello, stanziati i fondi per mettere in sicurezza il torrente Lembasi

La Regione Siciliana metterà in sicurezza il torrente Lembasi nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania. Durante un sopralluogo effettuato lungo il corso d'acqua, l'Ufficio del Genio civile etneo ha infatti riscontrato una serie di criticità che, se non affrontate subito, potrebbero creare situazioni di grave pericolo, a cominciare dal parziale crollo della sede stradale in corrispondenza del ponte che attraversa la via strada provinciale 28/II. I rilievi effettuati dai tecnici hanno, inoltre, evidenziato diversi crolli delle strutture in muratura che costituivano i muri d'argine: gran parte del materiale finito in acqua è stato trascinato a valle, provocando l'ostruzione dell'alveo e, di conseguenza, il restringimento della sezione idraulica del torrente. Ciò ha compromesso il normale deflusso delle portate di piena. «Il pericolo di esondazioni - spiega il governatore Nello Musumeci - va immediatamente rimosso, così come bisogna assolutamente ripristinare l'integrità strutturale del ponte e quella degli argini, arrestando i fenomeni di erosione ancora in corso. Ogni azione, come sempre, ha l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità della gente ed è quello che stiamo facendo, in modo capillare, su tutto il territorio dell'Isola». Le risorse necessarie per l'intervento sono quelle del Fondo di sviluppo e coesione destinate alla viabilità secondaria e che sono state opportunamente rimodulate. Entro fine novembre sarà bandita la gara e i lavori cominceranno all’inizio del nuovo anno.