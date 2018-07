Militello, trasferiti in via precauzionale 5 pazienti dall'ospedale

Dopo un incendio che si è sviluppato ieri nelle campagne di via San Francesco di Paola, vicino all'ospedale Mario Basso Ragusa, sono stati trasferiti in via precauzionale "solo cinque pazienti, i più critici, per agevolare le procedure di evacuazione qualora fosse stato necessario". Queste le dichiarazioni ufficiali dell'Asp 3 di Catania.

Sul posto si sono recati il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha seguito l'evoluzione delle cose e gli interventi adottati, il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Giammanco, il direttore amministrativo, Daniela Faraoni, il direttore del Dipartimento di emergenza, Vittorio Digeronimo, il direttore dell'Ufficio Tecnico, Francesco Alparone.

"È stata una giornata drammatica per Militello e tutto il comprensorio - ha scritto il sindaco Giovanni Burtone su Facebook - La forza devastante del fuoco è stata di portata impressionante. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i Vigili Urbani, la forestale,la protezione civile, la Croce rossa, i singoli cittadini che si sono adoperati per arginare le fiamme. Ora la situazione sembra essere sotto controllo. Nelle prossime ore passeremo alla conta dei danni. E tuttavia chiederò alla autoritá competenti di appurare l'origine di questo incendio".