Scordia, giornalista minacciato per aver scritto un articolo di cronaca

Minacciato via social con insulti e frasi dai contenuti intimidatori da un pregiudicato per aver scritto un articolo di cronaca nera esponendo i fatti. È accaduto al giornalista Lorenzo Gugliara, corrispondente de La Sicilia da Scordia , consigliere nazionale della Fnsi. "A Lorenzo, collega attento e scrupoloso, giornalista apprezzato per la conoscenza del suo territorio e per l'attenzione con cui svolge l'attività giornalistica, va la totale solidarietà di Assostampa Siciliana e Federazione nazionale della Stampa italiana" afferma il sindacato nel darne notizia. "Siamo certi -aggiunge la Fnsi- che le forze dell'ordine, alle quali denuncerà questo fatto gravissimo, faranno immediatamente chiarezza sull'episodio". Anche il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Eugenio Saitta esprime solidarietà al giornalista Lorenzo Gugliara. "Minacciare i cronisti e la stampa è un vero e proprio attentato alla democrazia. La mia più totale solidarietà e vicinanza va a Lorenzo Gugliara, con la certezza che continuerà nel suo lavoro con passione e professionalità”.