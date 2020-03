Minacce al sindaco sui social, la solidarietà di tutta l'Istituzione comunale

L’amministrazione con gli assessori, i dirigenti e i dipendenti, ma anche il consiglio comunale, con il presidente, i vicepresidenti, i capigruppo e i consiglieri, esprimono ferma condanna e piena solidarietà al sindaco Salvo Pogliese per le gravissime minacce e intimidazioni ricevute tramite un messaggio video postato su Facebook, da un cittadino che, come previsto dalla legge, ha ricevuto nei termini stabiliti l’avviso di pagamento della Tari. L’invio dei bollettini, come da routine è stato avviato a metà febbraio, quando ancora non si aveva contezza della grave emergenza coronavirus e i tempi del recapito, ovviamente, non dipendono dal Comune. Proprio nei giorni scorsi, peraltro, lo stesso sindaco Salvo Pogliese ha disposto la sospensione del termine di scadenza della prima rata della Tari, spostandola al primo giugno, questo seppur nei recenti decreti legge varati dal Governo non vi sia alcun riferimento a misure compensative per il Comune che è in dissesto finanziario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo vicini al sindaco e a tutti cittadini onesti e respingiamo fermamente questi atteggiamenti ingiusti e gravissimi, al limite dell’istigazione alla violenza criminale -hanno detto gli amministratori comunali-. Siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura sapranno porre un argine a questi inqualificabili comportamenti, tanto più in un momento delicatissimo di emergenza come quello che stiamo attraversando. Siamo tutti consapevoli della difficilissima condizione attuale dei nuclei familiari, ma solo rimanendo uniti e attuando condotte responsabili ci potremo tirare fuori da questa condizione, rispettando la legge e respingendo atteggiamenti gli atteggiamenti minacciosi e violenti di taluni, che vanno emarginati e severamente sanzionati”