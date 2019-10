Minaccia di morte i carabinieri che avevano arrestato il fratello

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto arrestato il 33enne catanese Pierpaolo Accardi, per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in particolare, aveva aspettato fuori da quella caserma insieme ad altri parenti l’uscita per il trasferimento in carcere del fratello Benedetto Maicol, arrestato a seguito di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale nell’ambito delle attività investigative dell’operazione “Eredità”. Lo stesso quindi, avendo intravisto nel cortile interno della stessa caserma i militari che avevano materialmente curato l’esecuzione, inveiva con veemenza nei loro confronti minacciandoli ripetutamente di morte. I tentativi di ricondurre alla calma l’esagitato non hanno sortito alcun effetto, tanto che quest’ultimo opponeva una violenta resistenza ai militari che, conseguentemente, cercavano di identificarlo per le formalità di rito. L’arrestato, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, è stato posto all’obbligo di dimora così come deciso dal giudice in sede di direttissima.