Minaccia di strangolare la vicina di casa: denunciato

I carabinieri di Bronte hanno denunciato un 60enne del posto ritenuto responsabile di minacce. L’uomo, al culmine di una lite con la vicina di casa, una ragazza di 28 anni, scaturita per motivi legati all’utilizzo in comune di un vano per il deposito di masserizie, ha minacciato di strozzarla. I militari, in via cautelativa, hanno ritirato al denunciato le armi legalmente detenute: una pistola marca Pietro Beretta modello 98 F calibro 9x21 e 47 cartucce dello stesso calibro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.