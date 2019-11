Il pranzo non è pronto, 46enne aggredisce la madre con un'ascia

I carabinieri di Randazzo hanno arrestato un 46enne del posto, accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della madre di 75 anni. Senza lavoro e schiavo della dipendenza da sostanze alcoliche, vessava da mesi la povera donna rimasta vedova, costringendola ad una convivenza costellata da violenza e prevaricazioni di ogni genere. In ultimo, l’episodio che ha costretto la donna a fuggire da casa e chiedere aiuto ai carabinieri. Solo perché la poveretta aveva ritardato nel preparagli il pranzo, il figlio ha prima distrutto parte degli arredi per poi strattonare violentemente la madre e, recandosi nel garage, munirsi di ascia e martello minacciandola.

La donna anche grazie alle condizioni instabili del figlio, dovute come sempre all’abuso di alcolici, è riuscita a divincolarsi, fuggire in strada e da lì chiedere aiuto al 112. Telefonata che ha consentito alla pattuglia della locale Stazione di intervenire subito sul posto, porre in sicurezza la vittima, e bloccare l’aggressore trovato mentre girovagava per le stanze dell’appartamento in stato confusionale. I militari hanno rinvenuto in terra sia l’ascia che il martello, utilizzati dall’uomo per minacciare la madre, che opportunamente sono stati repertati e posti sotto sequestro. L’anziana è stata visitata e riscontrata affetta da “trauma contusivo alla testa, alla mano destra e mano sinistra”. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza, così come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Catania.