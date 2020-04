Minaccia la moglie con un coltello e tenta di strangolare il figlio: arrestato

I carabinieri di Pedara hanno applicato nei confronti di un 46enne del posto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare: l'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. I militari hanno ricevuto la richiesta d’aiuto della moglie dell’uomo, una 33enne, la quale singhiozzante li ha avvertiti che il marito era andato in escandescenze minacciando lei con un coltello e tentando addirittura di strozzare il figlio 17enne accorso in aiuto della madre. Immediatamente giunti sul posto hanno bloccato e disarmato l’uomo che aveva ancora in mano un coltello da cucina e hanno riscontrato che il figlio, effettivamente, presentava delle escoriazioni al collo. La donna, in evidente stato di agitazione, ha dichiarato ai militari che il marito non era nuovo a queste manifestazioni violente, sottoponendo lei ed il figlio minore a un continuo stato di vessazione con violenza fisica e psicologica. L’uomo pertanto, come disposto dall’autorità Giudiziaria, è stato arrestato e condotto presso l’abitazione dei genitori in attesa dell’udienza di convalida del Gip.

