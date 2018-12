Minaccia di morte la moglie, settantenne arrestato dai carabinieri

La procura etnea ha posto ai domiciliari il settantenne R.E. per maltrattamenti ai danni della moglie. Le indagini, coordinate da un pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato una serie di eventi che hanno visto la donna protagonista a patire dal lontano 2006, con ogni tipo di oltragio possibile. L’uomo, il più delle volte in stato di ebbrezza, la picchiava regolarmente con schiaffi e pugni, lanciandole addosso suppellettili di ogni genere e colpendola alla testa con qualsiasi oggetto gli capitasse per le mani. Costretta a lavorare per mantenere anche il marito-padrone, soggiogata ormai ai suoi voleri, si è chiusa in se stessa subendo un martirio quotidiano costellato da notti passate, anche in pieno inverno, a dormire in auto, pur di non essere sopraffatta dalla violenza del coniuge.

L'uomo si era spinto anche a minacce di morte con l’uso di coltelli, e le urlava contro frasi tipo "ti ammazzo…devi andartene, altrimenti ti brucio la casa!", fino ad esser quasi soffocata col filo dell’asciugacapelli solo perché una sera, tornata stanca dal lavoro, si sedette un attimo a riposare invece di preparare la cena. La vittima, sostenuta dalla figlia maggiorenne, ha trovato comunque la forza per reagire e denunciare il marito ai carabinieri di San Giovanni La Punta, fornendo agli inquirenti tutti quegli elementi che hanno configurato un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice.