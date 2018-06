Molesta e minaccia l'ex compagna: arrestato 70enne

I Carabinieri di piazza Verga hanno arrestato un 70enne in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Catania per atti persecutori.

Per quasi due anni, periodo intercorso dalla fine della storia d’amore, l’uomo, trasgredendo le varie misure cautelari ha continuato a vessare la sua ex – una donna di 48 anni – tempestandola di telefonate anche in ore notturne, appostandosi sotto casa per poi affrontarla con il viso coperto da una mascherina e minacciarla, danneggiandole più volte l’auto e pedinandola spesso a bordo del suo scooter.

La vittima ha chiesto aiuto ai militari e denunciato il eprsecutore che è stato posto agli arresti domiciliari.