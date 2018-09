Riposto, minaccia la vicina con un coltello per un passaggio in auto

Un 44enne di Riposto è stato arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio, violenza privata aggravata e danneggiamento nei confronti della sua vicina di casa che ha minacciato con un coltello perché si rifiutava di accompagnarlo in auto a Catania. L'uomo ha fatto irruzione nell'appartamento sfondando a calci la porta d'ingresso. I militari sono intervenuti su segnalazione di un passante che ha chiamato il 112. La donna, visitata da medici del 118, ha riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. Il coltello è stato sequestrato e l'arrestato, dopo la direttissima, è stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal Giudice.