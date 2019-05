Mineo, aveva armi e munizioni in casa: arrestato

Rosario Cadente, 35enne di Mineo, aveva in casa illegalmente armi e munizioni ed è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'arma, a seguito di una attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo e hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola calibro 7,65 marca Fabrique Nationale Herstal (Browning Liege) non censita in banca dati, 1 caricatore con 4 cartucce calibro 7.65, un ulteriore caricatore per la stessa arma, nonché 29 cartucce calibro 7.65 e 7 caibro. 22. L’arrestato si trova ai domiciliari e la pistola sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per esami tecnico-balistici al fine di accertarne l'utilizzo in precedenza.