Mineo: appello per la riqualificazione del campo sportivo di contrada Nunziata

L’Amministrazione comunale non ha presentato nessun progetto entro i termini di scadenza del Bando allora fissati per il 17 dicembre 2018, tuttavia la scadenza del Bando è stata prorogata al 16 gennaio 2019, pertanto c’è ancora tempo per presentare il progetto per la riqualificazione dell’impianto sportivo di contrada Nunziata, che l’associazione che lo ha commissionato “Agenzia Giovani per i Giovani” è pronta a donare al comune di Mineo. L’auspicio è che anche questa scadenza non vada a vuoto: non accogliere la proposta, solo perché presentata dall’opposizione, non avvicina i cittadini alle istituzioni e non aiuta nella ricerca del bene comune.