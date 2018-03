Sorpreso con la droga in tasca e due coltelli: 17enne denunciato

I carabinieri di Mineo hanno denunciato un 17enne ritenuto responsabile di porto di armi o oggetti atti ad offendere. La scorsa notte la pattuglia lo ha fermato per controllo mentre a piedi percorreva via Ducezio. Identificato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, della lunghezza di 16 e 10 cm e di mezzo grammo di hashish, sostanza per la quale è stato segnalato alla prefettura di Catania per uso personale. Le armi e la droga sono state opportunamente sequestrate.