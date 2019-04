Mineo, finanziamenti per messa in sicurezza della provinciale 131

Ammonta a oltre tre milioni e 800 mila euro il finanziamento assegnato dal governo Musumeci alla Città metropolitana di Catania per la manutenzione straordinaria e l'eliminazione delle frane lungo la strada provinciale 131 nel Comune di Mineo. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha emanato il decreto che rende disponibili le somme, utili a risolvere una criticità da tempo segnalata dal territorio.

L'intervento si aggiunge alle risorse già destinate al Calatino nell'ambito del Piano straordinario per le strade provinciali voluto dal presidente Nello Musumeci, dal valore di oltre 100 milioni di euro, che prevede anche delle azioni per Caltagirone, Scordia e Ramacca e le arterie colpite dall'alluvione dell'autunno 2018. "Sulla viabilità nel Calatino - ha sottolineato l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone - il Governo Musumeci sta mantenendo gli impegni, compiendo un notevole sforzo per quanto riguarda sia le risorse finanziarie che l'accelerazione delle procedure, nell'ottica di azzerare il divario negli anni accumulato su sicurezza e qualità dei percorsi stradali. L'intervento a Mineo è uno dei tasselli più importanti della complessiva azione di recupero della viabilità interna dell'Isola".