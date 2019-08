Mineo, manutenzione straordinaria strada provinciale 131

La Città metropolitana di Catania ha avviato l’iter burocratico per provvedere alla manutenzione straordinaria della strada provinciale 131, in territorio di Mineo, chiusa al transito da quando due imponenti frane hanno danneggiato il piano viario, impedendo di fatto l’immediato collegamento con le altre strade statali e provinciali.

Per l’eliminazione delle due frane sarà necessario intervenire nel tratto di strada, lungo circa quattro chilometri, compreso tra l’innesto con la strada provinciale 111 e l’incrocio con la strada statale 385 , che conduce alla statale 417. “A conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria – ha dichiarato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese – sarà migliorata l’accessibilità alle zone produttive agricole, con notevole sviluppo per il trasporto delle merci e dei prodotti tipici della zona verso i paesi etnei e del calatino”. Il ripristino del piano viabile sarà associato al ristabilimento del sistema di drenaggio delle acque piovane. Ricostruiti anche i muri di contenimento, che saranno poi rivestiti con pietra locale per ottenere un impatto ottico adatto all’ambiente circostante. L’Ingegnere capo Giuseppe Galizia è il Rup; l’ing. Vittorio Grasso è il progettista e direttore dei lavori. L’importo complessivo dell’opera, che è di € 3.900.000, sarà finanziato con fondi del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud).