Cara di Mineo, nigeriana sgozzata: fermato il presunto assassino

La squadra mobile di Catania e il commissariato di Caltagirone hanno rintracciato e sottoposto a fermo un cittadino maliano ritenuto autore dell'omicidio di una giovane nigeriana, Miracle Francis, commesso ieri presso il Cara di Mineo, Catania. A comunicarlo via Twitter è proprio la polizia di stato che ieri pomeriggio aveva rintracciato il compagno della vittima alla Fiera di Catania per poi condurlo in Questura ed interrogarlo come persona informata sui fatti alla presenza di un interprete. Pare che sulle braccia dell'uomo siano stati trovati una serie di graffi, al vaglio della polizia scientifica.

L'omicidio

La nigeriana 26enne ospite della struttura dal dicembre del 2016 è stata trovata morta all'interno del suo alloggio. Sarebbe stata uccisa con un colpo di coltello inferto alla gola. A dare l'allarme erano stati i due piccoli figli della vittima che hanno avvisato le assistenti del Cara di Mineo: "La mamma sta male, è a terra...". Appena arrivati i medici del presidio ne hanno accertato il decesso.

Le parole del Procuratore capo di Caltagirone

"Questo omicidio - afferma il procuratore Giuseppe Verzera, titolare dell'inchiesta sulla morte della donna - riconferma per l'ennesima volta che non si possono controllare 3.500 persone, come quelle che vivono nel Cara di Mineo. C'è un problema di sicurezza della struttura".