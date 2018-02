Un Ministero per la Pace nel prossimo Governo: parte la campagna

“La proposta della Comunità Papa Giovanni XXIII, di istituire nel prossimo Governo un Ministero per la Pace, è da apprezzare e la condivido in pieno". Lo afferma il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, oggi in occasione della presentazione a Catania della campagna con cui si chiede al futuro Governo l’istituzione di un Ministero della Pace. "Come diceva don Oreste Benzi, gli uomini hanno sempre organizzato la guerra, adesso è arrivata l’ora di organizzare la pace. Rivolgo dunque un plauso alle associazioni che anche a Catania si fanno portatrici di ideali di non violenza e mi impegno a portare avanti la proposta dell'istituzione di un Ministero per la Pace che - conclude - in collaborazione con altri ministeri, possa dare vita ad azioni coordinate per una politica strutturale per bandire la guerra”.