Ministro Catalfo a Catania: "Governo vicino a bimbi e disabili, aumentati i fondi"

Solidarietà, inclusione e speranza: è all’insegna di questi fondamentali valori che oggi, in via Filippo Paladino a Catania, è stata inaugurata WonderLAD, la casa voluta da Lad Onlus e destinata a ospitare, durante il periodo delle cure, i bambini affetti da malattie oncologiche e altre malattie gravi, insieme alle loro famiglie. Al taglio del nastro presente il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

"Il governo è attento ai temi dei bambini oncologici e per questo abbiamo anche aumentato i fondi così come quelli per la non autosufficienza e la disabilità. Un percorso doloroso che le famiglie vivono qua, dove si hanno in casa bambini con malattie oncologiche che va accompagnato", ha dichiarato il ministro Catalfo.

"Per le donne lavoratrici il Governo sta pensando ad una serie di misure, come gli asili nido per dare la possibilità alle mamme di portare i loro bambini, ma in particolare una per incentivare le aziende che mantengono la donna dopo la maternità", ha aggiunto il ministro.

"Abbiamo visto alcuni dati - ha aggiunto il ministro - e più facilmente la donna si dimette dopo il primo anno della maternità quindi proprio per agevolare un percorso lavorativo stiamo cercando di studiare una misura che aiuti i datori di lavoro a mantenere la donna al lavoro".

"Noi avremo un incontro di vertice prossimamente sul salva-Stati e valuteremo insieme le nostre posizioni. Posizioni diverse tra i M5s? No, non ci sono, ci sarà un incontro e ci si confronterà sul tema", ha concluso.